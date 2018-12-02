Derbide ilk 11'ler açıklandı

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park\'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00\'de başlayacak mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır\'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Derbi karşılaşmasına takımlar şu kadrolarla çıkacak:

BEŞİKTAŞ: Karius, Adriano, Vida, Necip Uysal, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Ljajic, Mustafa Pektemek, Quaresma, Güven Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Ozan Kabak, Maicon, Nagatomo, Fernando, Selçuk İnan, Feghouli, Onyekuru, Eren Derdiyok