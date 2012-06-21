Depp'e ayrılık sonrası yeni aşk

Hollywood’un ünlü aktörü Johnny Depp 14 yıldır birlikte olduğu Fransız sanatçı Vanessa Paradis’den ayrıldığını açıklamasının ardından oyuncu Amber Heard ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.



“Karayip Korsanları”nın yıldızı Johnny Depp 14 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Fransız sanatçı Vanessa Paradis’den ayrıldığını basın sözcüsü aracılığıyla duyurdu.

Depp’in bu açıklamanın ardından uzun süredir adının birlikte anıldığı biseksüel oyuncu Amber Heard ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Globe dergisinin haberine göre Heard Depp’in son filmi “The Lone Ranger”ın New Mexico’daki setinde ünlü aktörle birlikte kalıyor.