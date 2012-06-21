T24 LogoT24 Logo
Magazin

Depp'e ayrılık sonrası yeni aşk

Depp’in uzun süredir adının birlikte anıldığı biseksüel oyuncu Amber Heard ile ilişki yaşadığı iddia edildi

21 Haziran 2012 14:38

Hollywood’un ünlü aktörü Johnny Depp 14 yıldır birlikte olduğu Fransız sanatçı Vanessa Paradis’den ayrıldığını açıklamasının ardından oyuncu Amber Heard ile yaşadığı aşkla gündeme geldi.
 
“Karayip Korsanları”nın yıldızı Johnny Depp 14 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Fransız sanatçı Vanessa Paradis’den ayrıldığını basın sözcüsü aracılığıyla duyurdu.

Depp’in bu açıklamanın ardından uzun süredir adının birlikte anıldığı biseksüel oyuncu Amber Heard ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

Globe dergisinin haberine göre Heard Depp’in son filmi “The Lone Ranger”ın New Mexico’daki setinde ünlü aktörle birlikte kalıyor.

ETİKETLER

Johnny DeppVanessa ParadisAmber Heard

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24