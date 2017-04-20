Deportivo'da Emre Çolak tartışması

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Deportivo La Coruna'nın teknik direktörü "Pepe" lakaplı Jose Mel Perez, son dönemde yedek kaldığı için gündeme gelen Emre Çolak hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanyol ekibinde 25. haftada Gaizka Garitano'nun yerine göreve getirilen Mel, İspanyol spor gazetesi Marca'ya yaptığı açıklamada, önceliklerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, "Sadece sonucu düşünen bir teknik direktör değilim ama ligin bitimine 15 hafta kala çağrılınca böyle olmalısın. Çünkü takımı öyle ya da böyle küme düşmekten kurtarmalıyım. Deportivo benden önceki dönemde daha iyi oynayabilir ama maç kazanamıyordu. Bu kanayan yarayı kapatmak için çabalıyorum." diye konuştu.

"Önemli olan takımın küme düşme hattından kurtulması"

Son maçlarda yedek kadroda yer aldığı için gündeme gelen Emre Çolak hakkında da konuşan İspanyol teknik adam, "Emre Çolak, göreve geldiğim ilk 4 maçta ilk 11'de sahaya çıktı ama sonunda iyi defans ve hücum arasında bir denge arıyorsun. Burada önemli olan takımın küme düşme hattından kurtulması." değerlendirmesini yaptı.

Deportivo La Coruna'da ilk sezonunu geçiren Emre Çolak'ın ilk 11'de olmayışı, daha önce de tartışılmıştı. Ligin 22. haftasında Athletic Bilbao ile Deportivo La Coruna arasındaki maçtan önce İspanyol basınına konuşan Deportivolu futbolcu Juanfran Moreno, "Athletic Bilabao çok iyi futbolculara sahip ama bizde de büyük futbolcular var. Eminim ki Emre, Basklı olsaydı Athletic Bilbao'da ilk 11'de yer alırdı." ifadelerini kullanmıştı.