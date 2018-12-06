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Depoda kaçak üretilmiş şarap bulundu

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesindeki depoda, jandarma tarafından yapılan aramada, 1174 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi

06 Aralık 2018 14:51

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Kuyucak ilçesindeki depoda, jandarma tarafından yapılan aramada, 1174 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.
Musakolu Mahallesi\'nde O.K.\'nin kiraladığı depoda kaçak şarap üretimi yapıldığını öğrenen jandarma ekipleri, dün öğle saatlerinde operasyon yaptı. Yapılan kontrolde, 15 plastik bidon içinde 1174 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi. Şaraplara el konulurken, O.K. hakkında yasal işlem yapıldı. İfadesi alınan O.K., ardından serbest bırakıldı.

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