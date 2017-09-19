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Denizli'ye şehit ateşi düştü (3)

ŞEHİT ARIKAN'IN NAAŞI DENİZLİ'YE GETİRİLDİ Mardin'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın naaşı, akşam saatlerinde askeri uç

19 Eylül 2017 02:17

ŞEHİT ARIKAN\'IN NAAŞI DENİZLİ\'YE GETİRİLDİ
Mardin\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Denizlili Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan\'ın naaşı, akşam saatlerinde askeri uçakla Denizli\'deki Çardak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Arıkan için havalimanında düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11\'inci Komando Tugay Komutanı Topçu Kurmay Albay Gültekin Yaralı, şehidin yakınları ile askeri ve sivil erkan katıldı. Şehidin Türk Bayrağı\'na sarılı tabutunun askerlerin omuzlarında cenaze aracına konulduğu sırada şehidin eşi Ümmühan, annesi Hatice, babası İbrahim ile kardeşleri Mesut, Mehmet ve Fatma gözyaşlarına hakim olamadı. Vatandaşlar, \'Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları attı.
Havaalanından konvoy eşliğinde Denizli\'ye getirilen Şehit Arıkan\'ın naaşı, 11\'inci Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki hastane morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesinin yarın öğlen Çal İlçesi\'ndeki Bayıralan Mahallesi\'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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