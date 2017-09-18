Denizli'ye şehit ateşi düştü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin İlçesi kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü terör operasyonlarında PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada Denizlili uzman çavuş 25 yaşındaki Muhammet Arıkan, şehit oldu. Üç yıl önce evlendiği belirtilen Arıkan\'ın şehit olduğu haberi, Çal\'ın Bayıralan Mahallesi\'nde oturan ailesini yasa boğdu.

Terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonun sürdüğü Nusaybin İlçesi Çalıköyü Mahallesi\'nde, bir grup PKK\'lı teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Denizlili Uzman Çavuş Muhammet Arıkan şehit düştü. Dört çocuklu ailenin üçüncü çocuğu olan Muhammet Arıkan\'ın şehadet haberini baba İbrahim Arıkan, ortaokula başlayan küçük oğlunu okula getirdiği Denizli\'de öğrendi. Çal\'ın Bayıralan Mahallesi\'nde çobanlık yapan İbrahim Bayıralan, acı haberi alır almaz mahallesine döndü.

Üç yıl önce Ümmü Arıkan\'la evlendiği öğrenilen Muhammet Arıkan\'ın şehit haberini ailesine Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, MHP\'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Baykal verdi. Acı haberi keçi otlatırken haber aldığı öğrenilen anne 45 yaşındaki Hatice Arıkan ve şehidin yakınları büyük üzüntü yaşadı. Sağlık ekipleri başta anne Hatice Arıkan olmak üzere fenalaşan şehit yakınlarına sakinleştirici iğne yaptı.

İki katlı betonerme ve müstakil olan şehit evine Türk bayrağı asıldı. Haberi öğrenen Denizlililer, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehidin 3 erkek, 1 kız, toplam dört kardeş olduğu belirtildi.

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