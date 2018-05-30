Denizlispor'un yeni sezon planlaması

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci ekiplerinden Denizlispor\'da yapılan olağan genel kurulda tekrar başkanlığa seçilen Mustafa Üstek, yeni sezon çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Bu sezon herhangi bir ceza ile karşı karşıya gelmeyeceklerini belirten Üstek, \"Transfer yasağı, FIFA, mevcut kadro ile ilgili sorunlar ve haciz derdimiz yok. Sadece bu sezonki futbolcuların biriken alacakları kaldı. Bunları da zaten en kısa sürede ödeyeceğiz. Yeni sezonun hazırlıklarına sorunsuz başlayacağız\" dedi.

Mevcut kadroyu büyük oranda koruyacaklarını belirten başkan Mustafa Üstek, \"Futbolcularımız kalmak istiyor. Artık Denizlispor\'da maddi sıkıntılar yaşanmayacak. Futbolcularımız kalan alacaklarını tahsil edeceklerine eminler. Yönetim kurulumuz ile bir araya gelip teknik direktör ve futbolcu transferlerini görüşeceğiz. Geçen sezon takımımızı çalıştıran Fatih Tekke\'yle de görüşeceğiz. Kararımızı en kısa sürede verip, Denizlispor olarak yolumuza devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı.

