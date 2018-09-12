Denizlispor'un lisans telaşı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de henüz Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemeyen Denizlispor, 17 Eylül\'e kadar 1 milyon 240 bin TL tutarındaki kesinleşmiş eski borcunu kapatıp 3 puan silme cezasından kurtulmak istiyor.

Yeşil siyahlı yöneticilerin, lisansı konusunda dün eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Vali Hasan Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan önderliğinde toplantı yaptığı öğrenilirken, kentin ileri gelenlerinin de destek olacağı ifade edildi.

Yönetimin ayrıca alacaklı eski futbolcu, antrenör ve kulüp görevlileriyle tek tek görüşeceği bildirildi.

Geçen sezon kulüp lisansını son anda yenileyip puan silme cezasından kurtulan Denizlispor\'un bu yıl da şehrin desteğiyle lisansı alması bekleniyor. TFF, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig\'de belirlenen mali, sportif, altyapı ve hukuki kriterleri yerine getirmeyip sezon öncesi lisansını yenileyemeyen kulüplerin 3 puanını siliyor. Diğer yandan 20 Eylül\'deki olağanüstü kongreye odaklanan Denizlispor\'da ülkesine izne gidip 4 gün geç dönen kaleci Stachowiak\'tan rapor alınacak.