Denizlispor'un kozu evi

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de zirve mücadelesi veren Denizlispor, cumartesi günü evinde Adanaspor\'la oynayacağı karşılaşma öncesi son haftalarda iç sahada sergilediği performansa güveniyor. Taraftarının önünde çıktığı son 3 maçta 3 galibiyet alan Denizlispor, kendisi gibi ligin formda ekiplerinden olan Adanaspor karşısında galibiyet hedefliyor. Denizli\'de üst üste Eskişehirspor\'u 4-1, Elazığspor ve Afjet Afyonspor\'u 3-0\'lık skorlarla dize getiren yeşil-siyahlılar, bir zafere daha imza atarak evinde 4\'te 4 yapmak istiyor.

Takımın başında çıktığı 2 maçta 6 puan toplayan teknik direktör Yücel İldiz, yakaladıkları çıkışı sürdüreceklerini söyledi. Denizlispor\'da son Altay maçının galibiyetinin primlerini 6 bin TL\'den önce 8, ardından soyunma odasında 10\'ar bin TL\'ye yükselten yönetim, paraları Adana maçı öncesi dağıtarak oyunculara moral aşılamayı planlıyor. Yeşil-siyahlılarda Başkan Mustafa Üstek\'in rahatsızlığı nedeniyle bir süredir İstanbul\'da tedavi gördüğü öğrenildi.

KUPADA SİVAS SINAVI

DENİZLİSPOR, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında yarın Sivas Belediyespor\'a konuk olacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi\'nde oynanacak müsabaka saat 13.00\'te başlayacak. Kupadaki ilk maçında Bozüyük Vitraspor\'u tek golle eleyen yeşil-siyahlılarda fazla forma şansı bulamayan oyuncuların kupada görev alması bekleniyor. Bu turda rakibini normal sürede veya gerek olması halinde uzatmalar ve seri penaltılarda mağlup eden taraf üst tura çıkacak.