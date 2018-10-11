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Spor

Denizlispor'un eli boş

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de teknik direktör Osman Özköylü'yle yollarını tartışmalı bir sürecin ardından ayıran Denizlispor, kriterlerine uyan teknik adamları bir türlü ikna edemedi

11 Ekim 2018 16:26

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de teknik direktör Osman Özköylü\'yle yollarını tartışmalı bir sürecin ardından ayıran Denizlispor, kriterlerine uyan teknik adamları bir türlü ikna edemedi. İlk etapta isimleri gündeme gelen Ali Tandoğan ve Koray Palaz gibi alternatiflerin yerine Play-Off hattındaki takımı daha önce liglerde şampiyonluk yaşamış, tecrübeli bir teknik direktöre emanet etmek isteyen Ege temsilcisi, Yalçın Koşukavak, İrfan Buz, Oğuz Çetin gibi isimleri ikna edemedi. Yönetimin gündemindeki Mehmet Altıparmak, Gazişehir Gaziantep\'le anlaştı. Listesinde Metin Diyadin, Yücel İldiz, Ümit Özat, Engin Korukır, Abdullah Ercan, Timuçin Beyazıt, Bülent Ertuğrul gibi adaylar da bulunan Denizlispor, takımı yarışta iyi bir konumda tutacak, yönetimle Özköylü gibi sorun yaşamayacak en doğru ismi en kısa sürede bulmaya çalışıyor.
 

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