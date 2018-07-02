Denizlispor'un eli boş

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de şampiyonluk iddiasıyla transfer çalışmalarını yürüten Denizlispor, listesindeki Giresunspor\'un Yunan asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Dimitriadis\'le henüz anlaşmaya varamadı. Denizlispor, Karabükspor\'dan Ferhat Görgülü\'den de vazgeçti. Daha önce iç transferde Kappel, dış transferde ise listesindeki Erhan Kartal, Recep Niyaz, Poepon, Boye gibi isimleri ikna edemeyen Denizlispor, arayışlarını sürdürüyor. İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç de henüz sözleşme uzatmadı. Yönetimin transfer listesine Brezilya Seri B takımlarından CRB forması giyen 27 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Leilson\'u da aldığı öğrenildi. Yeşil-siyahlı ekipte Afyonkarahisar kampı devam ediyor.