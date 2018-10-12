Denizlispor'un 5 adayı var

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de teknik direktör Osman Özköylü\'yle yollarını ayırdıktan sonra gündemdeki birçok isimle görüşüp anlaşamayan Denizlispor\'un listesinde 5 ismin kaldığı öğrenildi.

Daha önce Mehmet Altıparmak, Yalçın Koşukavak, Oğuz Çetin, İrfan Buz gibi isimlerle temas kurup sonuç alamayan yeşil-siyahlılarda Yücel İldiz başta olmak üzere Ali Tandoğan, Bülent Akın, Koray Palaz ve Timuçin Beyazıt isimleri üzerinde duruluyor.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, \"İrfan Buz, Mehmet Altıparmak, İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın başta olmak üzere çok isimle görüştük. Kimisi dinleneceğini söylerken, kimisi de başka yere sözü olduğunu belirtti. En son Mehmet Altıparmak Gazişehir\'e, Hüseyin Kalpar ise Giresunspor\'a imza attı. En iyisi ve uyumlusunu getirmek istiyoruz. Birkaç güne bu işi de çözmüş olacağız\" diye konuştu.

PARALAR ÖDENDİ

Denizlispor\'da yönetim, yolların ayrıldığı teknik direktör Osman Özköylü ve takım arasında tartışma yaratan para krizi şimdilik çözüldü.

Başkan Mustafa Üstek ve yöneticiler, futbolculara toplam 1.5 milyon TL tutarında garanti para ödemesi yaptı. Başkan Yardımcısı Taner Atilla, futbolcuların primlerini düzenli bir şekilde ödediklerini ve maç başlarını da ödeyeceklerini belirterek, \"Biz üzerimize düşen görevi yaptık söz artık futbolcularda\" dedi.

Denizlispor\'da futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle geçen hafta 1 günlüğüne antrenman boykotu yapmıştı.