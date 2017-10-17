T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'dan sükunet çağrısı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de 1-1 sona eren Manisaspor-Denizlispor derbisi sonrası protokol tribünde meydana gelen kavga, maçın önüne geçerken yeşil-siyahlı yönetimden sükunet çağrısı geldi

17 Ekim 2017 18:16

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 1-1 sona eren Manisaspor-Denizlispor derbisi sonrası protokol tribünde meydana gelen kavga, maçın önüne geçerken yeşil-siyahlı yönetimden sükunet çağrısı geldi.
Protokol tribününde yaşanan tartışmanın ardından Denizli\'den Manisa\'ya giden bazı taraftarların araçlarının camlarının kırıldığı, yöneticilerin 19 Mayıs Stadı önüne park edilen otomobil lastiklerinin indirildiği ortaya çıktı. Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli\'nin de karıştığı öne sürülen protokoldeki gerginlik sonrası açıklama yapan Denizlispor yönetimi, yaşanan olayların kendilerini ve camiayı derinden üzdüğünü belirtti.
Denizlispor\'dan yapılan açıklamada Ege\'nin iki kentinin dost kalmaya devam edeceği belirtilerek, \"Çıkan olayları fırsata çevirerek bizleri hedef gösterip camiamızı karalamaya çalışanları öncelikle etik kurallar çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Taraftarlar yüzünden çıkan olayları yönetimlere maletmemeli, bu olayları karşılıklı kin ve nefrete dönüştürmemeliyiz. Manisa ve Denizli şehirleri Ege\'nin iki güzide şehri olarak dost kalmaya devam edecektir. Bu olayların ilerleyen süreçlerde tekrarlanmamasını temenni eder, bu üzücü olayların son bulmasını dileriz\" denildi.
ERGİNER ÜZÜLMEDİ
Manisaspor beraberliğiyle düşme hattında kalan Denizlispor\'da Teknik Direktörü Reha Erginer, skorun kendilerini üzmediğini söyledi. Ege derbisinde atmosferin  gergin olmasının doğal olduğunu belirten Reha Erginer, ilk yarı iyi bir futbol sergilediklerini, ikinci yarıda istedikleri oyun üstünlüğünü yakalayamadıklarını vurguladı. Erginer, \"Bizim için iki farklı devre yaşandı. İlk yarıda topa daha fazla hakimiyetimiz vardı. İyi futbol oynadık, iyi hücumlar yaptık. Rakibin bildiğimiz zaaflarını, eksiklerini değerlendirdik ve skoru bulduk. İkinci yarıda  oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Zaman zaman oyun disiplininden koptuk. Takım kazanmak istiyor ama taktik disipline uymak  lazım. Sonuçta çok sevinemedik belki ama skor çok da üzmedi.  6 puanlık bir maçtan 1 puan aldık. Artık önümüzdeki Adana Demirspor maçına odaklanmak istiyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Osman Nuri BOYACIDENİZLİ DHA TFFLigManisasporDenizlisporProtokolDenizli ManisaMayıs StadıAk Parti ManisaBaşkanı Berk MersinliDenizlisporEgeTaraftarlarManisaDenizliBuERGİNERDenizlispor Teknik Direktörü Reha Erginer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24