Denizlispor'dan sükunet çağrısı

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de 1-1 sona eren Manisaspor-Denizlispor derbisi sonrası protokol tribünde meydana gelen kavga, maçın önüne geçerken yeşil-siyahlı yönetimden sükunet çağrısı geldi.

Protokol tribününde yaşanan tartışmanın ardından Denizli\'den Manisa\'ya giden bazı taraftarların araçlarının camlarının kırıldığı, yöneticilerin 19 Mayıs Stadı önüne park edilen otomobil lastiklerinin indirildiği ortaya çıktı. Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli\'nin de karıştığı öne sürülen protokoldeki gerginlik sonrası açıklama yapan Denizlispor yönetimi, yaşanan olayların kendilerini ve camiayı derinden üzdüğünü belirtti.

Denizlispor\'dan yapılan açıklamada Ege\'nin iki kentinin dost kalmaya devam edeceği belirtilerek, \"Çıkan olayları fırsata çevirerek bizleri hedef gösterip camiamızı karalamaya çalışanları öncelikle etik kurallar çerçevesinde davranmaya davet ediyoruz. Taraftarlar yüzünden çıkan olayları yönetimlere maletmemeli, bu olayları karşılıklı kin ve nefrete dönüştürmemeliyiz. Manisa ve Denizli şehirleri Ege\'nin iki güzide şehri olarak dost kalmaya devam edecektir. Bu olayların ilerleyen süreçlerde tekrarlanmamasını temenni eder, bu üzücü olayların son bulmasını dileriz\" denildi.

ERGİNER ÜZÜLMEDİ

Manisaspor beraberliğiyle düşme hattında kalan Denizlispor\'da Teknik Direktörü Reha Erginer, skorun kendilerini üzmediğini söyledi. Ege derbisinde atmosferin gergin olmasının doğal olduğunu belirten Reha Erginer, ilk yarı iyi bir futbol sergilediklerini, ikinci yarıda istedikleri oyun üstünlüğünü yakalayamadıklarını vurguladı. Erginer, \"Bizim için iki farklı devre yaşandı. İlk yarıda topa daha fazla hakimiyetimiz vardı. İyi futbol oynadık, iyi hücumlar yaptık. Rakibin bildiğimiz zaaflarını, eksiklerini değerlendirdik ve skoru bulduk. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü sağlayamadık. Zaman zaman oyun disiplininden koptuk. Takım kazanmak istiyor ama taktik disipline uymak lazım. Sonuçta çok sevinemedik belki ama skor çok da üzmedi. 6 puanlık bir maçtan 1 puan aldık. Artık önümüzdeki Adana Demirspor maçına odaklanmak istiyoruz\" dedi.

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