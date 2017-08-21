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Spor

Denizlispor'dan sükunet çağrısı 

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de evinde İstanbulspor'a 1-0 yenilip ikide sıfır yapan Denizlispor'da sükunet çağrısı yapıldı

21 Ağustos 2017 18:08

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de evinde İstanbulspor\'a 1-0 yenilip ikide sıfır yapan Denizlispor\'da sükunet çağrısı yapıldı. Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, ligin uzun bir maraton olduğunu ve kayıpların telafi edileceğini söyledi. Takıma sonuna kadar güvendiklerini belirten Fırat, \"Çıkış yakalayıp iyi yerlere geleceğiz. Lig maratonunda bu tür kayıplar olabilir. Maçta kötü de oynamadık. Kaleciyi geçtikten sonra çıkarılan iki pozisyonumuz var. Paniğe gerek yok, dünyanın sonu değil\" dedi.
Transfer yasağı nedeniyle geçen sezonki  kadroyu koruduklarını, iyi bir takıma sahip olduklarını belirten Ali Fırat, \"Maddi olarak futbolculara yansıyan bir sıkıntı yok. Eksiklerimiz elbet var, bunları biliyor ve telafi etmeye çalışıyoruz. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar çok puan toplamalıyız. Devre arasında takıma takviye yapılabilir\" diye konuştu.
Yeşil siyahlılar cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde sürdürdü. 

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