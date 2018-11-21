Denizlispor'dan kongre açıklaması

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de hedefini zirve olarak belirleyen Denizlispor\'da yönetim kurulu kongre kararını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, \"Şampiyonluğa tüm şehir olarak inandığımız bu sezonda daha şeffaf, daha verimli ve daha üretken bir yönetim şekline ihtiyaç olduğundan dolayı olağanüstü kongre kararı almış bulunmaktayız. Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen Başkanımız Ali Çetin’in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut başkanımız Ali Çetin\'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen Başkanımız Ali Çetin’in kararı doğrultusunda oybirligi ile kabul edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 6 Aralık’ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Odası’nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir\" ifadeleri kullanıldı.