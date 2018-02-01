Denizlispor'dan gövde gösterisi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de Denizlispor, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı 8 futbolcu için toplu imza töreni düzenledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde düzenlenen imza törenine Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Denizlispor Başkan Yardımcıları Taner Atilla, Ahmet Selvi ve Denizlispor Asbaşkanları Ali Fırat ve Necip İrem ile futbolcular katıldı.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Canberk Aydın, Alperen Babacan, Hasan Kılıç, Eze, İsmail Haktan Odabaşı, Lazic, Mehmet Akyüz ve Aissaiti, basın mensupları önünde sözleşmelerine imza attı. İmzaların atılmasının ardından futbolcular ve yönetim objektiflere poz verdi.

Törende konuşan başkan Mustafa Üstek, devre arasında Süper Lig\'den 5 futbolcuyu takıma kattıklarını belirterek, \"Ligdeki hedefimiz düşme-kalma değil Play-Off oynamak. Yaptığımız takviyelerle yüzde yüz bunu başaracağımıza inanıyorum. Ligden düşme gibi bir derdimiz yok. Ara transferde Owusu hariç istediğimiz tüm futbolcuları kadroya kattık\" dedi.

Üstek, yönetime geldikleri günden bu yana 18 milyon TL borç ödediklerini vurgulayarak, \"Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan haricinde tek kuruş yardım alamıyoruz. Günlerdir Vali Hasan Karahan\'dan randevu talep edip alamıyoruz\" diye konuştu.

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