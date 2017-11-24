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Denizlispor'dan geçit yok

DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü Balıkesirspor Baltok'u konuk edecek Denizlispor, rakibine kendi sahasında şimdiye kadar hiç yenilmedi

24 Kasım 2017 17:38

DENİZLİ, (DHA) TFF 1\'inci Lig\'de pazartesi günü Balıkesirspor Baltok\'u konuk edecek Denizlispor, rakibine kendi sahasında şimdiye kadar hiç yenilmedi. İki takım arasında Denizli\'de oynanan 12 resmi müsabakada ev sahibi yeşil-siyahlılar 7 galibiyet alırken, 5 beraberlik elde etti. Ligde taraftarının önünde oynadığı son 3 maçı kazanan düşme hattındaki Horoz, Play-Off hedefindeki Balıkesirspor\'u yenerek iç sahada 4\'te 4 yapmak istiyor. Denizlispor Teknik Direktör Reha Erginer takımına güvendiğini ve 3 puan için mücadele edeceklerini söyledi.

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