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Spor

Denizlispor'dan destek çağrısı

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1

15 Eylül 2017 20:12

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - TFF 1. Lig\'de geride kalan 4 haftada sadece 1 puan toplayan son sıradaki Denizlispor\'da yönetim, pazar günü iç sahada oynanacak Akın Çorap Giresunspor maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu. Başkan Mustafa Üstek, rakiplerini yenip kötü gidişe dur diyeceklerini belirterek, \"Mutlak kazanmamız gereken bir müsabaka oynayacağız. Alınacak 3 puan bizi yeniden ayağa kaldıracak. Özellikle bu maçta taraftarımızın yanımızda olmasını istiyoruz. Onların vereceği destekle güç bulacağız. Takımımıza olan inancımız tam\" dedi. 
Teknik direktör Yusuf Şimşek de Giresunspor karşılaşmasına iddialı hazırlandıklarını söyledi. Futbolcularına maçın önemini anlatan Şimşek, \"Bu müsabakayı kayıpsız geçerek sadece 3 puan almayacağız, tüm enerjimizi yeniden kazanacağız, moral bulacağız\" diye konuştu. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları nedeniyle son idmana Cenk, Moritz ve Kappel katılmazken, Ziya ve Sankoh takımla çalışmalara başladı. Bilet fiyatları ise VIP ve Gold Tribün 60, B ve D üst 20, açık ile A alt ve E üst tribün 10, kale arkası ve misafir tribün 5 TL olarak belirlendi.

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