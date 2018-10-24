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Spor

Denizlispor'da Ziya şoku

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

24 Ekim 2018 14:59

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de Afjet Afyonspor\'u 3-0 yenip tekrar çıkışa geçen Denizlispor\'a, cuma günü deplasmanda oynanacak Altay karşılaşması öncesi Ziya Alkurt\'tan kötü haber geldi.
Son haftalarda formuyla dikkat çeken ve Afyonspor maçında 1 gol ve 1 asistle oynayan 28 yaşındaki futbolcunun çekilen MR sonucunda kasığında yırtık tespit edildi. Sağ kanatta görev yapan Ziya\'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Yeşil-siyahlılarda Ziya\'nın yanı sıra Tisdell ve Burak Altıparmak\'ın da sakatlıkları sürüyor. Tisdell\'in Altay maçına yetişmesinin zor olduğu, Burak\'ın ise forma giyip giyemeyeceğinin maç günü netleşeceği bildirildi.

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