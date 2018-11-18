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Spor

Denizlispor'da Ziya iddialı 

DENİZLİ, (DHA) -  SPOR Toto 1

18 Kasım 2018 14:18

DENİZLİ, (DHA) - 

SPOR Toto 1. Lig\'in flaş ekiplerinden Denizlispor\'da sakatlıktan çıkarak Boluspor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren sağ kanat Ziya Alkurt, iddialı konuştu.
Galibiyet serisini devam ettirmek istediklerini belirten Ziya, \"Kendimiz gibi oynarsak yenemeyeceğimiz takım yok. İstediğimiz zaman kazanacak kapasitemiz var\" dedi.
Formasına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, taraftarları desteğe davet ederek, \"Denizlispor\'daki üçüncü yılım. Bu kez şampiyonluğa oynuyoruz. Taraftarımız artık stadı doldursunlar\" diye konuştu.

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