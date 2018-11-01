Denizlispor'da yeni görev dağılımı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de son 6 maçının 5\'ini kazanıp 3\'üncü sıraya yükselen Denizlispor\'da 28 Eylül\'deki olağanüstü kongrede yeniden başkanlığa seçilen Mustafa Üstek\'in sağlık sorunları gerekçesiyle görevi Başkan Yardımcısı Ali Çetin\'e devretmesinin ardından yönetimde yeni görev dağılımı da yapıldı.

Yeşil siyahlılarda Çetin başkanlığındaki yönetimde Taner Atilla, Yasin Özpek, Nevzat Yakı, Feridun Fikret Akyol ve Engin Şahin, başkan yardımcıları oldu. Engin Şahin ve Ali Fırat, futbol şubesinden sorumlu olacak. Mali, idari ve hukuki işler Taner Atilla ile Fikrat Onur\'a bağlanacak. Basın ilişkilerini Taner Atilla yürütecek. Yasin Özpek ise yine taraftar sorumlusu olacak.

Yeşil siyahlı ekipte Başkan Ali Çetin, görevi devraldıktan sonra ilk icraat olarak kulüpte 1.5 sezondur başkanlığı yürüten Mustafa Üstek\'i onursal başkan olarak belirlediklerini açıkladı. Başkan Çetin, \"Sayın Mustafa Üstek bu kulübün en zor zamanlarında maddi ve manevi olarak gösterdiği çabalar ile onursal başkanlığı sonuna kadar haketmiş bir insandır. Kendisinin emekleri parayla, pulla veya herhangi birşeyle ölçülemez. Bizler onun açtığı bu yolda aldığımız bayrağı layıkıyla taşıyıp kendisinin emeklerini boşa çıkarmayacağız\" dedi.

Çetin geçen hafta Mustafa Üstek\'in İstanbul\'da tedavi gördüğü için gelemediği Altay maçı sonrası soyunma odasında galibiyet primini 10\'ar bin TL\'ye yükseltti.