Denizlispor'da yedekler sınıfta kaldı

DENİZLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda TFF 2\'nci Lig ekibi Sivas Belediyespor\'a 3-2 mağlup olarak elenen Denizlispor\'da yedek futbolcular sınıfı geçemedi.

Yeşil-siyahlılarda son olarak ligde Altay deplasmanındaki ilk 11\'den sadece stoper Taha Can, Sivas ekibine karşı 11\'de oynadı. Altay maçında 11\'de yer alan Burak Altıparmak, Alperen ve Recep Niyaz sonradan oyuna girdi. Yedek oyuncular kupada teknik direktör Yücel İldiz\'in gözüne girme fırsatını kaçırdı.

Öte yandan yönetim cumartesi günü iç sahada oynanacak Adanaspor maçı öncesi kale arkası tribününü de uzun aradan sonra açtırma kararı aldı. Bilet fiyatları Gold ve VIP tribün 75 TL, kapalı B ve D üst tribün 25 TL, kapalı A ve E üst tribün, kapalı A alt tribün 15 TL, maraton-açık 10 TL, kale arkası ve misafir seyirci ise 5 TL olarak belirlendi.

