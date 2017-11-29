Denizlispor'da Üstek'ten uyarı

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1. Lig\'de Balıkesirspor Baltok\'a evinde 2-0 yenilip düşme potasından çıkamayan Denizlispor\'da Başkan Mustafa Üstek, büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını belirten Üstek, \"Balıkesirspor maçına mutlak galibiyetle çıktık. Çok basit goller yedik. Genelde tutuk oynadık ve mağlubiyet de beraberinde geldi. Oyuncularımız ayrıca hakemle gereksiz diyaloğa girdi. Futbolcularımıza gereken uyarıları yapacağız\" dedi.

Ligin sonuna kadar mücadeleyi hiç bırakmayacaklarını anlatan Üstek, \"Ligin sonuna kadar toplayabileceğimiz en yüksek puanları toplayacağız. Bu takım mutlaka toparlanacak\" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Reha Erginer ise daha çok mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. Erginer, \"Mücadele seviyemiz düşük ve bu kabul edilemez. Bir an önce kendimize gelmeliyiz. Devre arasına düşme hattının üzerinde girmek istiyoruz\" diye konuştu.