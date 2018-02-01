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Spor

Denizlispor'da Üstek gururlu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) TFF 1'inci Lig'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'da puan silme cezalarını bertaraf edip 1

01 Şubat 2018 15:41

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor\'da puan silme cezalarını bertaraf edip 1.5 yıl sonra transfer yasağını açarak kadroyu takviye eden yönetimde Başkan Mustafa Üstek artık söz sırasının futbolcularda olduğunu söyledi. Devre arasında 10 isimle yollarını ayırarak Kayserispor\'dan Canberk, Osmanlıspor\'dan Hasan, Akhisarspor\'dan Alperen, Konyaspor\'dan Eze, Alanyaspor\'dan Lazic, Manisaspor\'dan İsmail Haktan, Giresunspor\'dan Mehmet Akyüz ile Balıkesirspor\'dan Aissati\'yi alan Horoz, toplam 8 takviye yaptı. 
Transfer için 3 milyon TL bütçe ayırmalarına rağmen 5 milyon TL harcadıklarını söyleyen Başkan Mustafa Üstek, \"Bu tutarın yüzde 80\'ini peşin olarak ödedik. Biz yönetim olarak verdiğimiz sözü tuttuk. Artık gerisi futbolcularda ve teknik heyette\" diye konuştu. Bu hafta 1 puan ve tek basamak üzerindeki Eskişehirspor\'u aylar sonra ilk kez düşme hattından sıyrılmak için ağırlayacak Horoz\'da Teknik Direktör Reha Erginer ise, \"Eskişehirspor maçı bizim olmazsa olmazımız. Şu ana kadarki çıkacağımız en önemli maç olacak. 6 puan değerinde bir maça çıkacağız. Taraftarımıza ihtiyacımız var\" dedi.

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