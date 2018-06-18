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Spor

Denizlispor'da transferler sürecek

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, bu hafta içinde 4 ismi kadrosuna katmak istiyor

18 Haziran 2018 14:26

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor, bu hafta içinde 4 ismi kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezon öncesi transfer arayışlarına şampiyonluk parolasıyla başlayan Denizlispor, Adanaspor\'dan sol bek Gökhan Süzen ve Gazişehir Gaziantep\'ten sağ kanat Muhammet Himmet Ertürk\'ten sonra bu hafta içinde 4 ismi daha renklerine bağlamayı planlıyor. Listesindeki Recep Niyaz ve Erhan Kartal\'la anlaşamayan Denizlispor\'un Balıkesirspor\'dan Burak Çalık, Boluspor\'dan Özgür İleri ve Altınordu\'dan Deniz Vural\'la mali konulardaki pazarlığı son aşamada. Bu 3 futbolcunun da imza atması bekleniyor. Birçok ismi transfer listesine ekleyen yeşil-siyahlılara İspanya\'da Real Zaragoza forması giyen 30 yaşındaki İtalyan stoper Bruno Caldini Perone ve 23 yaşındaki Arnavut defans oyuncusu Denis Pjeshka da önerildi. Denizli, iç transferde henüz hiçbir isme resmi imza attıramadı.

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