Denizlispor'da transfer trafiği yoğun

DENİZLİ, (DHA)

Transferde Gaziantep Gazişehir\'den Muhammed Himmet ve Adanaspor\'dan Gökhan Süzen\'le sözleşme imzalayan Spor Toto 1\'inci Lig temsilcisi Denizlispor, listesinde yer alan Recep Niyaz ve Erhan Kartal\'la ise anlaşamadı.

Yönetimin ısrarla kadroya dahil etmek istediği iki futbolcuda mali zorluklar yaşadığı ifade edildi. Yeşil-siyahlıların Balıkesirspor\'da forma giyen Burak Çalık\'la ise pazarlıkları sürüyor. İç transferde de çalışmalarını sürdüren Denizlispor, Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç\'i takımda tuttu. Aisaati\'yle de büyük ölçüde anlaşıldı. Teknik direktör Osman Özköylü\'nün İsmail Haktan\'ı ise gönderme kararı aldığı vurgulandı.