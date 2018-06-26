Denizlispor'da transfer çalışmaları devam ediyor

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1. Lig\'de transferde Muhammet Himmet, Gökhan Süzen, Burak Çalık ve Deniz Vural\'la sözleşme imzalayan Denizlispor, 3 futbolcuya daha kanca attı. Yeşil-beyazlıların Konyaspor\'dan golcü Seddar Karaman, Sumsanspor\'dan sağ bek Erkam Eşmen ve Boluspor\'dan defans oyuncusu Furkan Şeker ile görüştüğü bildirildi. Denizlispor\'un geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor\'da kiralık olarak görev yapan Seddar\'la 1 yılı opsiyonlu 2 senelik mukavele yapacağı öğrenildi. Futbola Kepez Belediyespor\'da başlayan 24 yaşındaki Seddar, Antalyaspor, BŞB Erzurumspor, Konyaspor ve Konya Anadolu Selçukspor formalarını giydi.

Genç golcü, Süper Lig\'de 2, 1. Lig\'de 3, 2. Lig\'de 67 ve 3. Lig\'de 16 müsabakaya çıkıp 28 gol attı. Ege temsilcisinin sağ beke ise ya Erkan ya da Furkan\'ı monte edeceği ifade edildi. İki futbolcuyla da temaslarını sürdüren yönetimin en kısa zamanda kararırı vermesi bekleniyor. Denizlispor\'un ayrıca geçen sezon Akhisarspor\'dan kiraladığı Alperen\'in bonservisini alacağı açıklandı. Alperen, Süper Lig ekibi Akhisarspor\'la yollarını ayırdı. Öte yandan kaleye yabancı bir file bekçisi düşünen Horoz\'un, Zeki Ayvaz\'la yollarını ayırcağı iddia edilirken, orta sahada İsmail Haktan\'la da kesin olarak vedalaşıldı.

Altyapıdan 3 taze kan

Denizlispor altyapısından 3 futbolcuyu da profesyonel yaptı. Yeşil-siyahlılarda 19 yaşındaki stoper Mustafa Teke, 18 yaşındaki orta saha Asım Aksungur ve 17 yaşındaki kaleci Ali Eren Yalçın sözleşme imzaladı. Üç futbolcunun kampta A takımla birlikte yer alacağı açıklandı. Altyapıdan Sorumlu Asbaşkan Necip İrdem gençlere güvenlerinin tam olduğunu belirterek, \"Kulübümüzün en önemli kaynağı olan altyapıdaki çocuklarımızın başarılarını görüyor ve onlara hak ettikleri değeri veriyoruz. Futbolcularımız, forma şansı bularak kulübümüze faydalı olacaklardır\" diye konuştu.

YÖNETİMİNDEN YUNUS\'A MORAL ZİYARETİ

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Başkan Yardımcısı Taner Atilla ve Asbaşkan Necip İrdem, 11 yaşında 5 kez kalp ameliyatı olan taraftar Yunus Kara\'yı hastanede ziyaret ederek moral verdi. Yunus\'un en büyük hayalinin Denizlispor forması olduğunu öğrenen yöneticiler minik taraftara forma hediye etti. Yunus ve ailesinin sorunlarını dinleyen Üstek, \"Yunus\'u mutlu görebilmek için en yakın zamanda futbolcularımızla birlikte bir ziyaret daha gerçekleştireceğiz. Yunus\'un sıhhatine kavuşabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız\" dedi.

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