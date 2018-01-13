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Spor

Denizlispor'da transfer atağı

DENİZLİ, (DHA) Transferde Kayserispor'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Alperen, Osmanlıspor'dan Hasan ve Atiker Konyaspor'dan Eze'yi kadrosuna dahil eden TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor, Göztepe'den Segbefia ve Royal Antwerp'ten Owusu için ç

13 Ocak 2018 17:55

DENİZLİ, (DHA)

Transferde Kayserispor\'dan Canberk, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Alperen, Osmanlıspor\'dan Hasan ve Atiker Konyaspor\'dan Eze\'yi kadrosuna dahil eden TFF 1\'inci Lig ekibi Denizlispor, Göztepe\'den Segbefia ve Royal Antwerp\'ten Owusu için çalışmalarını hızlandırdı.
Yeşil-siyahlıların ısrarla istediği Segbefia\'ya Gazişehir Gaziantep\'in de talip olduğu öğrenildi. Owusu\'nun da kulübünden bonservisini almasını bekleyen yöneticilerin, pazartesi gününe kadar iki oyuncudan birini takıma kazandıracağı bildirildi.
Öte yandan Denizlispor\'un gözden çıkardığı Şevki\'nin Kastamonuspor 1966 ile anlaştığı vurgulandı. 

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