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Spor

Denizlispor'da Tisdell kaldı

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Gazişehir Gaziantep'e konuk olacak Denizlispor'da gönderilmesi gündeme gelen orta saha Tonia Tisdell'in takımda kalmasına karar verildi

16 Ocak 2019 15:24

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de cumartesi günü ikinci yarının ilk maçında Gazişehir Gaziantep\'e konuk olacak Denizlispor\'da gönderilmesi gündeme gelen orta saha Tonia Tisdell\'in takımda kalmasına karar verildi. 
Daha önce Cenk Güvenç, Mehmet Taş ve Cihan Özkaymak\'la yollarını ayıran, Muhammet Himmet\'le ise vedaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda Tisdell\'in Antalya kampında Teknik Direktör Yücel İldiz\'in gözüne girdiği öğrenildi. 
Sezon başında Ankaragücü\'nde transfer edilen 26 yaşındaki Liberyalı futbolcu, ligde 10 maça çıktı. Sadece 1 müsabakada ilk 11\'de görev alan Tisdell, toplam 179 dakika sahada kalıp gol atamadı. Dış transferde ise kanat arayışlarını sürdüren Ege ekibinin 3 oyuncuyla temas halinde olduğu, 1 hafta içinde transferi şekillendireceği vurgulandı. Denizlispor, Balıkesirsporlu Sedat ve Yeni Malatyasporlu Pereira transferlerinden ise vazgeçmişti. 

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