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Spor

Denizlispor'da taarruz başladı

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

05 Ocak 2019 14:51

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de ikinci yarıda hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor transferde atağa kalktı. Yeşil-siyahlılar, Balıkesirspor Baltok\'ta boşa çıkan stoper Oğuz Yılmaz ve Ankaragücü\'nde golcü Lanre Kehinde ile anlaşma sağladı. Oğuz Yılmaz\'ın Antalya kampına dahil olduğu açıklanırken, Kahinde\'nin de ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Kurmayların yine Baylıkesirspor\'da görev yapan kanat oyuncusu Sedat Şahintürk\'ün peşinde olduğu öğrenildi. Sedat\'ın pazartesi günü Denizli\'ye gelip yönetimle pasaya oturacağı kaydedildi.

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