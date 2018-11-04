Denizlispor'da Süper Lig rüyası

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Adanaspor engelini de 4-2 ile aşan Denizlispor, son 7 maçta 6 galibiyetle 3\'üncü sıradaki yerini sağlamlaştırırken yeşil-siyahlı camia yıllar sonra yeniden Süper Lig hayali görmeye başladı.

Tarihinde 19 sezon boyunca Süper Lig\'de yer alan yeşil-siyahlılar, 1999-2010 arasında 11 yıl aralıksız olarak en üst kategoride Ege\'yi temsil etti. 2009-10 sezonu sonunda küme düştükten sonra bir daha 1\'inci Lig\'den çıkamayan Denizlispor, son 4 sezonda 3 kez küme düşmekten kıl payıyla kurtuldu. Bu sezon başında iddialı bir kadro kuran Denizlispor, ilk haftalarda sportif ve idari anlamda bocaladıktan sonra toparladı.

Seri galibiyetlerle zirve takipçisi konumuna gelen Denizli, yönetimle kriz yaşayıp görevden alınan Osman Özköylü\'nün yerine göreve gelen teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde oynadığı son 3 maçı kazandı. 11 haftada 22 puan toplayan, 20 golle ligin en skorer takımı olan Denizlispor, haftaya tek basamak üstünde ligde 2\'nci sırada bulunan Boluspor\'a kritik maçta konuk olacak. Denizlispor yönetimi, Adana maçının ardından tam kadro sahaya inerek futbolcuları alkışladı. Yönetim ve futbolcular, omuz omuza taraftarla birlikte tezahürat yaptı. Yücel İldiz, \"Birlikte bütün olursak neler yapacağımızı göstereceğiz\" dedi.