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Spor

Denizlispor'da son şanslar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 yenilgi alarak 11 puanla düşme hattında kalan Denizlispor'da devrenin son 3 maçında alınacak sonuçlar kalacak-gidecek futbolcuları belirleyecek

06 Aralık 2017 19:08

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de üst üste 3 yenilgi alarak 11 puanla düşme hattında kalan Denizlispor\'da devrenin son 3 maçında alınacak sonuçlar kalacak-gidecek futbolcuları belirleyecek.
Transfer yasağını kaldırarak takıma takviye yapmayı planlayan yeşil-siyahlılarda ödeme ve takviyeler için 8 milyon TL\'lik bütçe ayrıldığı açıklandı. Sezon başında takviye yapamayan Denizlispor\'da Başkan Yardımcısı Ahmet Selvi ara transfer dönemi öncesi, \"Yaklaşık 8 milyon TL\'lik bütçemiz olacak. Şimdiden ödemeleri yapıyoruz. Gelecek ya da gidecek futbolcular ise oynanacak 3 maçta ortaya çıkacak\" dedi. Futbolculardan Sankoh\'la yollarını şimdiden ayıran Denizlispor\'da Selvi, kadro dışı bırakılacak futbolcuları da masaya yatıracaklarını kaydetti. Denizlispor\'da pazar günü Samsunspor\'la oynanacak iç saha maçında kart cezalısı Kerem Can, Moritz ve Burak forma giymeyecek. Sakatlığı bulunan Veli ve Cihan\'ın durumu maç günü belli olacak.

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