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Spor

Denizlispor'da seferberlik

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

17 Nisan 2018 15:44

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de son 3 haftaya düşme korkusuyla giren Denizlispor\'da kendi gibi 34 puanda, averaj farkıyla düşme barajında yer alan Samsunspor\'la oynanacak deplasman maçı öncesi seferberlik var. Bu maçın ardından düşmesi kesinleşen Gaziantepspor\'u ağırlayacak Denizlispor, Samsun randevusunu sezonun erken finali olarak görüyor. Maçı kazandığı takdirde bitime 2 maç kala rakibine hem 3 puan fark atacak hem de ikili averaj üstünlüğünü ele geçirecek yeşil-siyahlılarda galibiyet primini 15\'er bin TL olarak açıklayan yönetim, mücadele öncesi oyunculara Çaykur Rizespor beraberliğinin 7 bin 500\'er TL\'lik primlerini de dağıtıp moral aşılayacak.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, sezonun final maçına çıktıklarını söyleyerek, \"Lig bitiyor. Kimsenin hata lüksü yok. Futbolcu arkadaşlarımız ve teknik heyet bunun bilincinde. Yılın en zorlu maçına çıkacağız. Bu karşılaşmada mağlup olan taraf lige tutunma açısından büyük sıkıntı yaşayacak. Bütün planlarımızı buna göre yapıyoruz\" dedi.
Denizlispor, zorlu deplasmanda kazanamasa da lige tutunmak için rakibine mutlak suretle yenilmemeyi hedefliyor. Dün tüm Denizli\'ye takıma destek olma çağrısı yapan yönetim, bağış kampanyası başlatıp kulübün banka hesaplarını sosyal medya hesabında paylaşarak kentten zorlu yarışta katkı istedi. Denizlispor\'da sarı kart cezalı Ziya dışında eksik bulunmuyor.

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