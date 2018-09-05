Denizlispor'da Salami krizi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig ekibi Denizlispor\'un 21 Ağustos\'ta Kazakistan\'ın Irtysh Pavlodar takımından kadrosuna dahil edip transferin son gününde lisans aldığı Gbolahan Salami yine kriz çıkardı. Yeşil-siyahlılara geldiği günden bu yana sorun yaratıp daha önce kapıdan dönen Nijeryalı golcünün peşinatını alamadığı gerekçesiyle antrenmanlara çıkmadığı ve tesisleri terk ettiği bildirildi. Denizlispor\'la yola devam etmek istemediğini söyleyen Salami\'yi teknik direktör Osman Özköylü\'nün de ikna edemediği belirtildi.

Ankaragücü\'nden Kehinde\'yi transfer etmek isteyen ancak olumlu sonuç alınamaması yüzünden son anda Salami\'yle anlaşan yönetimin lisansı çıkan oyuncu hakkında işlem başlatacağı vurgulandı. Salami dışında takımdaki diğer futbolcuların ve teknik ekibin de peşinatlarını alamadıkları iddia edildi. Başkan Mustafa Üstek yaptığı açıklamada, \"Ödemelerle ilgili sıkıntı yok. Salami tavrını sürdürürse, kendi bilir. Gerekli işlemleri başlatırız. Günü gelen ödemeler yapılıyor\" diye konuştu.

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