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Spor

Denizlispor'da rota Kehinde

DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

02 Ocak 2019 19:16

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de hedefini Süper Lig olarak belirleyen Denizlispor, Ankaragücü\'nden forvet Kehinde\'yi gündemine aldı. Emmanuel Emenike\'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen yeşil-siyahlıların, Gazişehir Gaziantep\'in de ısrarla istediği Nijeryalı Kehinde için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi. Ülkemizde ilk olarak 2016-17 sezonunda Elazığspor forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, ertesi sezon Ankaragücü\'ne transfer oldu. 
Başkent ekibinde geçen yıl şampiyonluk yaşayan Kehinde, bu sezon Süper Lig\'de 8 maça çıktı. Denizlispor, Kehinde\'nin yanı sıra Aytemiz Alanyasporlu Mbilla\'yı da kadrosuna dahil etmek istiyor. Öte yandan Adana Demirspor\'un Denizlispor\'un orta sahası Aissati\'ye transfer teklifinde bulunduğu öğrenildi. Denizlispor yönetimi futbolcularına gayri resmi yollardan teklifler geldiğini belirterek kulüplere tepki göstermişti. Aissati\'nin de gelen önerileri geri çevirdiği kaydedildi. 

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