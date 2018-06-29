Denizlispor'da rota Dimitriadis

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de transfer harekatını sürdüren Denizlispor, Giresunspor\'un Yunan asıllı İsveçli orta saha oyuncusu Panajotis Dimitriadis\'i kente davet etti.

Ülkemizde 3 yıldır Gençlerbirliği ve Giresun formaları giyen 31 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalanması bekleniyor. Denizlispor\'un transfer listesinin en baş sıralarına almasına rağmen ücretinde anlaşamadığı Bolusporlu golcü Rydell Poepon, Gazişehir Gaziantep\'e imza attı.

Sağlık testlerinin ardından sezon öncesi Afyonkarahisar\'da 13 günlüğüne kampa girecek Denizlispor\'da İsmail Haktan\'ın ardından geçen yıl ikinci yarıda Kastamonuspor 1966\'ya kiralanan altyapı patentli oyuncu Şevki Çınar\'ın da sözleşmesi feshedildi. Dış transferde Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Muhammet Himmet ve Seddar Karaman\'la sözleşme imzalayan Denizli, iç transferde Aissati ve geçen sezon Akhisarspor\'dan kiraladığı eski oyuncusu Alperen Babacan\'la anlaşmıştı.

