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Spor

Denizlispor'da Özköylü dönemi

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor ile anlaşan Fatih Tekke'nin yerine teknik direktör arayan Denizlispor, eski teknik patronlarından Osman Özköylü'yü göreve getirdi

07 Haziran 2018 17:34

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de İstanbulspor ile anlaşan Fatih Tekke\'nin yerine teknik direktör arayan Denizlispor, eski teknik patronlarından Osman Özköylü\'yü göreve getirdi. Denizlispor\'u daha önce 2011-12 sezonunda çalıştıran Özköylü, Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde Başkan Mustafa Üstek ve yönetim kurulunun katıldığı törenle 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Ligin en tecrübeli teknik direktörlerinden birisi olan Osman Özköylü, Denizlispor\'dan ayrıldıktan sonra Erciyesspor, Osmanlıspor, Şanlıurfaspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Samsunspor, BŞB Erzurumspor ve son olarak geçen sezon Adanaspor\'da görev yapmıştı. Yeşil-siyahlı ekip, Özköylü\'nün takımın başına geçmesinin ardından iç ve dış transferde gaza basacak.

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