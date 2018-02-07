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Spor

Denizlispor'da öncelik Nurullah Sağlam

DENİZLİ,(DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-0'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Reha Erginer'le yollarını ayıran Denizlispor'da yönetim yeni teknik patronu belirlemek için kolları sıvadı

07 Şubat 2018 18:15

DENİZLİ,(DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de evinde aldığı 2-0\'lık Eskişehirspor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Reha Erginer\'le yollarını ayıran Denizlispor\'da yönetim yeni teknik patronu belirlemek için kolları sıvadı. 
Yeşil-siyahlılarda görev için 5 teknik adamın ismi gündeme geldi. Denizlispor\'da adı ön plana çıkan Nurullah Sağlam\'ın liste başı olduğu öğrenilirken, Metin Diyadin, Can Cangök, Abdullah Ercan ve Koray Palaz gibi çalıştırıcıların alternatifler arasında yer aldığı belirtildi. Sağlam, Denizlispor\'da daha önce 2 farklı dönemde Spor Toto Süper Lig\'de görev yaptı. 
Elazığspor deplasmanına hazırlanan Denizlispor\'da yeni teknik direktörün belirlenmesi konusunda yönetimin seçici davranacağı ifade edildi.

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