Denizlispor'da Oğuz imzaladı 

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, transferde imza şova başladı. Önce Ankaragücü\'nden Nijeryalı forvet Lanre Kehinde\'yi resmen kadrosuna katan yeşil-siyahlılar Balıkesirspor Baltok\'tan stoper Oğuz Yılmaz\'la da 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezonun ilk yarısında kırmızı-beyazlı formayı 16 lig ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında giyen 26 yaşındaki futbolcu istikrarlı bir grafik ortaya koydu.

Takviye çalışmalarını sürdürecek Denizlispor, İstanbulspor\'la yollarını ayıran eski futbolcusu Barış Örücü\'yü listesine ekledi. Denizlispor\'da 2013-2014, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun Denizlispor\'a dönmeye sıcak baktığı vurgulandı. Denizlispor, Altaylı Kappel ve Balıkesirsporlu Sedat Şahintürk\'le temaslarını sürdürüyor.

Öte yandan Ege ekibi Antalya\'da Gümüşhanespor\'la oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

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