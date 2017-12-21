Denizlispor'da Moritz de gitti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da Alfred Sankoh\'un ardından Andre Moritz\'le de yollar ayrıldı.

Ara transfer dönemi öncesi kadroda operasyona başlayan Denizlispor yönetimi, 2 hafta önce oynanan Çaykur Rizespor maçında direkt kırmızı kart gören ve 5 maç ceza alan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Tecrübeli oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ayrılığı duyururken, \"Her şey için teşekkürler. Bol şans Horoz\" paylaşımında bulundu. Bu sezon 12 lig, 2 de Türkiye Kupası karşılaşmasında yeşil-siyahlı formayı giyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, toplam 4 gole imza attı.