Denizlispor'da mesai çok yoğun

DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de milli maç arasının ardından evinde oynayacağı Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Denizlispor\'da teknik ekip ve futbolcuların yanı sıra yönetim de kulübü düzlüğe çıkarmak için yoğun mesai harcıyor. Kulübe topladığı bağışlarla 700 bin TL\'lik katkıda bulunan Başkan Ali Çetin\'in sponsorluk görüşmelerini sürdürdüğü bildirilirken, yöneticilerin de gelir elde etmek için tüm kapıları çaldığı ifade edildi. Denizlispor\'u kurumsallaştırmak isteyen Çetin, sportif başarının gelmesi için mutlaka mali yapının da düzelmesi gerektiğini söyledi.

Lisanslı çakmak, bayrak ve kahve ürünlerini de satışa çıkaran yeşil-siyahlılarda Başkan Çetin bilet fiyatlarında ise indirime gidilmeyeceğini açıkladı.

Öte yandan lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Denizlispor U21 takımı ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı. Seddar Karaman (2), Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt\'un golleriyle galip gelen A takım oldukça neşeli görüntüler verdi. Teknik Direktör Yücel İldiz zor bir takvimin kendilerini beklediğini belirterek, \"Giresunspor sınavını kayıpsız geçmek istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam\" dedi.