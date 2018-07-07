Denizlispor'da Mehmet sancısı

DENİZLİ, (DHA) -

SPOR Toto 1\'inci Lig\'de transferde gaza basıp kadrosunu önemli oranda şekillendiren Denizlispor\'da Mehmet Akyüz sancısı yaşanıyor. Alacakları için daha önce Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekip ardından kadroda tutulan yıldız golcüye birçok teklif var. Geçen sezon ara dönemde transfer olduğunu Horoz\'u yarım devrede attığı 12 golle ligde tutan 32 yaşındaki futbolcuyu almak için 1\'inci Lig ve 2\'nci Lig\'den kulüpler yarışıyor.

Özellikle 2\'nci Lig\'e düştükten sonra iddialı bir kadro kuran Samsunspor, Mehmet Akyüz\'ü transfer etme konusunda ısrarcı. Futbolcunun kontratında yazan, \"300 bin TL\'ye serbest kalır\" maddesi, transferde Denizlispor\'un elini zorluyor. Denizlispor\'da teknik direktör Osman Özköylü, yeni sezon planlarında Mehmet\'in mutlaka takımda kalmasını isterken tecrübeli golcü de gelen tekliflere, \"Sözleşmem sürüyor\" yanıtını veriyor.

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