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Spor

Denizlispor'da Mehmet Akyüz şov başladı

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki Eskişehirspor galibiyetini taçlandıran Denizlispor'un golcüsü Mehmet Akyüz yüksek performansını sürdürüyor

23 Eylül 2018 15:49

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de Osmanlıspor\'u deplasmanda 2-0 yenerek geçen haftaki Eskişehirspor galibiyetini taçlandıran Denizlispor\'un golcüsü Mehmet Akyüz yüksek performansını sürdürüyor. 
Tecrübeli forvet, 4-1 kazanılan Eskişehirspor maçında attığı golle siftah yaparken, Osmanlıspor\'u da boş geçmedi. Kritik deplasmanda 60\'ıncı dakikada sahne alan Mehmet takımının ikinci golünü kaydederek kazanılan 3 puanda önemli rol oynadı. Geçen sezonun devre arasında Giresunspor\'dan Denizlispor\'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, 15 müsabakada 12 gol atarak başarılı bir performans ortaya koymuştu. Bu sezon da rakip ağları havalandırmaya başlayan Mehmet Akyüz, takımının en önemli kozu olacağını kanıtladı. 
 

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