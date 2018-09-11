Denizlispor'da kritik zirve

DENİZLİ, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig\'de henüz sezon başında olağanüstü kongre sürecine giren Denizlispor için kritik zirve yapıldı. Eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Honaz Belediye Başkanı Turgut Devecioğlu, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı toplantıda Denizlispor\'un durumu masaya yatırıldı. Başkan Mustafa Üstek ve Başkan Yardımcısı Taner Atilla da toplantıda hazır bulunarak son durumu protokole anlattı.

Toplantıda kongre öncesi çözüm arayışlarının yanı sıra fikir alışverişinde bulunulurken Mustafa Üstek\'in göreve devam etmesi yönünde görüş birliğine varıldı. Önümüzdeki haftaya kadar 1 milyon TL civarında eski borç ödemesi yapamazsa TFF Ulusal Kulüp Lisansı\'nı yenileyemeyip 3 puanı silinecek Horoz\'da yönetime mali katkı da sağlanacak. 20 Eylül\'de yapılacak kongrede 20 artı başkan olarak oluşması beklenen yönetim kurulunun üye sayısı aşağıya çekilecek.

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