Denizlispor'da kongre kararı

DENİZLİ, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da yönetim olağanüstü genel kurul kararı aldı.

Denizlispor yönetimi, 20 Eylül Perşembe günü Denizli Atatürk Stadı Basın Tribünü Toplantı Salonu\'nda kongreye gidecek. Bu tarihte çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturum 28 Eylül Cuma günü gerçekleşecek. Genel kurulda kulübün şirketleşmesi ve isim hakkının kirayı verilmesi konusunda yeni yönetim kuruluna yetki verilmesi de gündeme olacak. Başkan Mustafa Üstek\'in başka aday çıkmaması halinde yönetimini büyük ölçüde değiştirerek göreve devam edeceği öğrenildi. Yeşil-Siyahlılarda geçen yıl da başkanlık yapıp kongre sürecinde aday olmayacağını açıklayan Üstek, uzun bir bekleme döneminin ardından 27 Mayıs\'taki kongrede yeniden göreve gelmişti.