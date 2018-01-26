Denizlispor'da kolej havası

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan düşme hattındaki Denizlispor\'da teknik direktör Reha Erginer, umut dolu mesajlar verdi.

İstanbulspor deplasmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erginer, \"Rakiplerimizin puan kayıpları yaşadığı haftada kazanarak ikinci yarıya iyi başladık. İlerleyen haftalarda skorla birlikte oyunumuzu daha da geliştirmeliyiz. Takım olarak birlikte çok fazla zaman geçiriyoruz. Belki söylemek için çok erken ama bir kolej takımı havası oluşturduk. Futbolcuların saha dışında iletişimleri çok iyi. Oyun felsefemizi oturtmak için birkaç haftaya ihtiyacımız olacak\" dedi.

Yeni transferlerden Eze\'yi geçen hafta sakatlığı nedeniyle kullanamadıklarını, Hasan Kılıç\'ın ise hasta hasta oynadığını ifade eden Reha Erginer, yeni alınan oyunculardan henüz yeterince yararlanamadıklarını dile getirdi. Denizlispor\'da iyileşen Eze takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Öte yandan yönetim tribüne taraftar çekmek için kampanya başlattı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"Kampanya dahilinde 3 Şubat Cumartesi gününe kadar, Denizlispor Store mağazasından forma alan taraftarlara Passolig Kartı hediye edilecek\"

(FOTOĞRAFLI)

