Denizlispor'da Kerem Can şoku

Osman Nuri BOYACI/DENİZLİ, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Denizlispor\'da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'nun Altınordu\'yla oynanan son maçın 37\'nci dakikasında kırmızı kart gören Kerem Can Akyüz\'e 3 maç ceza vermesi, yönetimde şaşkınlık yarattı.

Yönetim, rakibine yaptığı sert faul sonrası direkt kırmızı kartla cezalandırılan tecrübeli sol bek oyuncusuna verilen yaptırımı çok buldu. Yeşil-siyahlılar, Tahkim Kurulu\'na itiraz ederek cezanın düşürülmesini talep edecek.

Denizlispor\'da futbolcular, sabah antrenmanı öncesi ölümünün 79\'uncu yıldönümünde Atatürk\'ü andı. Denizlispor\'da futbolcular, Türk Bayrağı açarak saygı duruşunda bulundu. Ayağındaki yırtık nedeniyle Cihan\'ın katılmadığı, Sankoh ve Berkan\'ın takımdan ayrı çalıştığı antrenman öncesi değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Reha Erginer, milli maç nedeniyle lige verilen aranın kendilerine iyi geldiğini belirtti. Ankaragücü maçının zor geçeceğini söyleyen Erginer, \"Ligde haftalar ilerledikçe maçlar daha da zorlaşıyor. Biz de zor bir maç oynayacağız ama her geçen gün iyiye gidiyoruz\" dedi.

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