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Spor

Denizlispor'da kamp başladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) SPOR Toto 1

03 Ocak 2019 16:02

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de ilk devreyi 2. sırada tamamlayıp şampiyonluk hedefleyen Denizlispor, sezonun ikinci yarısı için Antalya\'da kampa girdi. Denizlispor\'da U21 takımından Alihan Kalkan, Yağız Taha Ok ve Murathan Sütçü de takımla kampa götürülürken, ilk yarıda forma şansı bulamayan Cenk Güvenç ve Mehmet Taş, kamp kafilesine dahil edilmedi. Bu iki futbolcunun hazırlıklarını Denizli\'de sürdüreceği öğrenildi. Cenk, alacaklarını tahsil etmek için kulübe Futbol Federasyonu kanalıyla ihtar çekmişti. Yeşil-siyahlı ekipte kadroya takviye etmek için transfer arayışları sürüyor.

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