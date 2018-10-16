Denizlispor'da İldiz'den işbaşı

DENİZLİ, (DHA)

Denizlispor\'da olaylı bir şekilde yolların ayrıldığı Osman Özköylü\'nün yerine göreve getirilen teknik direktör Yücel İldiz, sözleşme imzaladıktan sonra takımıyla ilk antrenmana çıktı.

Ligde cuma günü Afjet Afyonspor\'u ağırlayacak yeşil-siyahlılarda İldiz yönetiminde tesislerde yapılan çalışmanın ardından Mbamba ve Burak Altıparmak\'ın doğum günleri kutlandı. Takım arkadaşları, iki futbolcuyu doğum günü pastasına buladı. Horoz\'da Afyonspor maçının biletleri 10 ile 75 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı.

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