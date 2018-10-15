T24 LogoT24 Logo
Spor

Denizlispor'da İldiz imzaladı

DENİZLİ, (DHA) -  SPOR Toto 1'inci Lig'de Denizlipor, Osman Özköylü'nün yerine Cuma günü anlaşmaya varılan teknik direktör Yücel İldiz'le resmi sözleşme imzaladı

15 Ekim 2018 20:29

DENİZLİ, (DHA) - 
SPOR Toto 1\'inci Lig\'de Denizlipor, Osman Özköylü\'nün yerine Cuma günü anlaşmaya varılan teknik direktör Yücel İldiz\'le resmi sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy Tesisleri\'nde düzenlenen törene Başkan Yardımcıları Taner Atilla ve Yasin Özpek, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, yöneticiler ve İldiz katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Ali Fırat, \"Hocamız ile 2-3 dönemdir görüşmelerimiz oluyordu. Bugüne nasipmiş. Bundan sonra takımımız hocamızın tecrübelerine emanet. Kendisine başarılar diliyoruz\" diye konuştu.
Denizlispor\'a gelmekten mutlu olduğunu belirten Yücel İldiz ise \"Mustafa Üstek ve ekibine bize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon enteresan bir sezon, dengeli bir grup değil ve kimin ne yapacağı belli değil. Denizlispor için en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekibim ile birlikte bilgi, birikimlerimizi aktarıp Denizlispor\'a ivme kazandırıp bir üst lige çıkarmaya çalışacağız. Bu sabır işi. İşin peşini bırakmamak lazım. Şunun sözünü verebilirim, sezon sonuna kadar savaşı bırakmayacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DENİZLİ DHATotoDenizlipor OsmanCumaYücelHaluk Ulusoy TesisleriBaşkan Yardımcıları Taner AtillaYasinFutbolSorumlusu Ali FıratAli FıratBugüneBundanKendisineDenizlisporBuEkibimFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24